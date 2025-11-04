Hulporganisaties zien zorgwekkend weinig vluchtelingen ontsnappen aan geweld in El Fasher

Hulporganisaties zien veel te weinig vluchtelingen aankomen uit El Fasher, de hoofdstad van Noord-Darfoer in Soedan, die onlangs werd ingenomen door het rebellenleger, de Rapid Support Forces (RSF). Wie het wel haalt, vertelt over bloedbaden, ontvoeringen en seksueel geweld. Organisatie Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen dat de RSF en hun bondgenoten mensen verhinderen om veiligere gebieden te bereiken.

Na elke escalatie van geweld in El Fasher zijn de voorbije maanden grote golven mensen naar Tawila gevlucht. Hulporganisaties maakten zich dan ook klaar voor een massale instroom na de inname van El Fasher op 26 oktober door de Rapid Support Forces (RSF).

Maar volgens de organisaties ter plaatse zijn er de afgelopen vijf dagen maar iets meer dan vijfduizend mensen in Tawila aangekomen. En wie dat wel doet, beschrijft bloedbaden, martelingen, ontvoeringen voor losgeld, seksueel geweld en standrechtelijke executies in en rond El Fasher en langs vluchtroutes.

– Lees verder bij IPS