Hulde! VS gaat geavanceerd raketsysteem leveren aan Oekraïne

De VS gaan een geavanceerd langeafstandsraketsysteem leveren aan Oekraïne. De formele aankondiging van de levering volgt waarschijnlijk volgende week al.

Oekraïne smeekt al geruime tijd om de levering van het Multiple Launch Rocket System (MLRS). Het in de VS geproduceerde wapensysteem kan raketten afvuren over een afstand van honderden kilometers. Momenteel worden in Donbas hevige artillerieduels uitgevochten. De Russen beschikken over de betere langeafstandsartillerie, dus de levering van het Multiple Launch Rocket System zou weleens een gamechanger kunnen zijn.

Oekraïne heeft ook gevraagd om de levering van het High Mobility Artillery Rocket System, bekend als HIMARS. Het vuurt hetzelfde type raketten af als het MLRS, maar is mobieler.

De Amerikaanse regering heeft lang geaarzeld, omdat men bang is dat Oekraïne het systeem zal gebruiken om het Russische grondgebied te bestoken. Persoonlijk zou ik daar niet wakker van liggen – they asked for it, they got it – maar Biden is bang dat de situatie dan zal escaleren.

Waarschijnlijk heeft de Amerikaanse regering de knoop nu doorgehakt omdat het Oekraïense leger in de Donbas in het defensief gedrongen wordt en terrein prijs moet geven aan de fascisten.

Bron: CNN

Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=250839