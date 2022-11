Hulde! D66 wil wet die het makkelijker maakt partijen te verbieden die de democratie ondermijnen

D66 wil het makkelijker maken politieke partijen te verbieden, een move die uitdrukkelijk gericht is tegen FVD. Kamerleden van FVD intimideren stelselmatig journalisten en roepen hun aanhang met de regelmaat van de klok op Trump te imiteren en de Tweede Kamer te bestormen.

Afgelopen weekend riep FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn aanhang op om ‘op te trekken’ naar de Tweede Kamer en daar net zo lang te blijven tot de regering weg is. Dat daarbij slachtoffers zullen vallen, is volgens Van Meijeren ‘onvermijdelijk.

Van Meijeren’s uitlatingen werden uiteraard door iedereen en alles veroordeeld, maar daar trekken fascisten zich natuurlijk niks van aan. Des te meer ophef, des te beter. Alleen concrete maatregelen zetten zoden aan de dijk.

Dat er alle reden is FVD te verbieden, werd afgelopen weekend nog eens duidelijk gemaakt door Poetinliaison en FVD-coryfee John Laughland:

Dutch far-right politician from @fvdemocratie is attacking Dutch whistleblower @mmeeuw because she is uncovering Russia controlled propaganda inside European right wing politics.

Journalists should support her work, and get this spread around the world. https://t.co/q7DkIVvC3f

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) November 15, 2022