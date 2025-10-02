Huismussen overleven in steden en dorpen dankzij het platteland

Huismussen lijken nog overal te fladderen, maar in steden en dorpen houden ze het mogelijk alleen vol dankzij hun soortgenoten van het platteland. Nieuw onderzoek in Groningen onthult hoe ontzettend kwetsbaar de huismus inmiddels is en wat we – met name in stedelijke leefgebieden – moeten doen om hem te helpen.

De huismus was ooit zó talrijk dat boeren hem als plaag zagen. Tegenwoordig staat de vogelsoort in Nederland op de Rode Lijst: de aantallen zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk teruggelopen. Een nieuwe studie in Groningen – uitgevoerd door datawetenschappers van Wageningen University & Research – laat zien dat huismussen in verstedelijkte gebieden alleen kunnen overleven dankzij verse aanwas van jonge exemplaren van het platteland. Met andere woorden: zonder instroom uit het buitengebied zouden de mussen uit dorpen en steden verdwijnen.

