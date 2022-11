Huisjesmelkers gaan de straat op

De vastgoedbrigade gaat ook wegen blokkeren…

Het Financieel Dagblad heeft een verslag van een bijeenkomst van huisjesmelkers, die zich ernstig bedreigd voelen door minister De Jonge, die op de bijeenkomst aanwezig was, afgelopen donderdag.

“1500 voor een studio in Amsterdam, dat is echt te veel,” zegt de minister tegen “de jongens”. Boegeroep, en “Het is niet waar” wordt hem toegeroepen. De huren moeten gewoon lekker kunnen blijven stijgen.

En ja, we kennen Rutte en zijn ministers. Wat er ook op stapel zou kunnen staan, “net als de boeren” terreur van de bezittende klasse uitoefenen, het zal eventueel geplande maatregelen doen uitstellen, afstellen.

En zo sukkelt de Nederlandse politiek door.

Nu even Strenge Wetgeving tegen Asielzoekers, dat is veel belangrijker bij Rutte IV.

Lees en huiver.

– Der Prinz war nicht dabei, maar hij hoort er bij. Eigen foto.