HRW: “Maleisisch hout onrechtmatig gekapt in inheemse bossen”

In Maleisië heeft deelstaat Sarawak nagelaten een inheemse gemeenschap te beschermen tegen een houtkapbedrijf dat de inwoners van hun land tracht te verdrijven. De overheid dreigt met maatregelen tegen wie zich verzet, terwijl het bedrijf zijn gang lijkt te gaan.

Volgens een vandaag gepubliceerd rapport van Human Rights Watch (HRW) heeft het houtbedrijf zonder toestemming van de inheemse bevolking hout gekapt. De organisatie stelt dat ook andere rechtenschendingen in Sarawak, een deelstaat in het noordwesten van Borneo, de noodzaak onderstrepen voor betere overheidsregulering en duurzaamheidswetten rond houtkap. Maleisisch hout wordt onder meer afgenomen door de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan. Het HRW-rapport beschrijft hoe het Maleisische bedrijf Zedtee, onderdeel van houtconglomeraat Shin Yang Group, zonder toestemming hout heeft gekapt in het voorouderlijk grondgebied van de inheemse gemeenschap Rumah Jeffery. – Lees verder bij de bron, IPS

