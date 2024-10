Geen lijst uiteraard, maar mijn voornemen is tot het eind van dit jaar dagelijks een R&B/soulnummer te plaatsen. Er zit geen verdere gedachte achter, niks notering, al vind ik het allemaal goed, maar dat weet u al. Nancy Wilson trapt af.

My love has no beginning, my love has no end

No front or back and my love won’t bend

I’m in the middle, lost in a spin loving you

And you don’t know, you don’t know

You don’t know, you don’t know how glad I am

[Verse 2] My love has no bottom, my love has no topMy love won’t rise and my love won’t dropI’m in the middle, and I can’t stop loving you

And you don’t know, you don’t know

You don’t know, you don’t know how glad I am

I wish I were a poet so I could express

What I’d, what I’d like to say, yeah

I wish I were an artist so I could paint a picture

Of how I feel, of how I feel today

My love has no walls on either side

That makes my love wider than wide

I’m in the middle and I can’t hide loving you

And you don’t know, you don’t know

You don’t know, you don’t know how glad I am

And you don’t know, you don’t know

You don’t know, you don’t know how glad I am

How glad I am

How glad I am

How glad I am

How glad I am

How glad I am



(You don’t know) How glad I am, 1964



De cover van een nog zeer jonge Kiki Dee, 1964. Interessanter dan de versie van 1975.