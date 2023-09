Hou je vast! Het minimumloon gaat 20 cent per uur stijgen!

Effuh meerekenen jongens – en meisjes – effuh stoppen met vakkuhvulluh en beginnuh met juichuh – jullie krijgen gratis bier van de Tweede Kamer! Gratis bier! Van de Boze Buiken Beweging van tante Caroline van der Plas en ook van oom Pieter Omtzigt. Héél royale mensen.

Goed: terzake. Het minimumloon – oftewel gratis bier – gaat omhoog! En wel met…. 1,7%. Maar-maar-maar: hoeveel is dat dan wel per uur? Nou, zit je goed? Hou je vast: dat is 20 cent per uur erbij als je 21 bent, dus per week 8 euro. ACHT EURO! Wow!

O, zijn jullie geen 21… je verdient maar 5 euro per uur en je werkt 12 uur per week? Nou, je krijgt 9 cent per uur meer, dus 1,08 euro – per week. Nee, nee, niet zo sip kijken, hou je groot. Er komt nog wat. ‘Werken bij McDonald’s.nl’ rolt er opeens uit mijn radio – gek genoeg betalen die al jarenlang meer dan het ‘wettelijk minimumloon’. Van het minimumloon krijg je bij 21 jaar 11,65 en bij de Mac 14,75.

Maar daar komt tante Ingrid, voluit Thijssen. Die wil dat allemaal niet want zij is van de bedrijven. En die moeten die gigantische verhoging dus betalen. Tante Ingrid van de bedrijven verdient zelf net zoiets als Rutte, 75 euro per uur. Jaja! Maar ze wil niet dat jullie of ik meer krijgen. Logisch, want dan krijgt zij weer minder.

Maar het is ook zo zielig voor Rutte – je weet wel, die man die riant in Den Haag in zo’n ministerie zit en per uur 75 euro verdient – per jaar 190.000 euro. En die krijgt als premier in dit geval geen cent extra! Want die zit dus niet in het minimumloon. ZIEHIELUUUUUHG!

Nou goed: van tante Ingrid en in de Tweede Kamer kreeg tante Caroline kritiek waar al dat geld dan wel vandaan moest komen? Dus die hele euro per week voor de vakkenvuller van 16 of de fulltimer van 21 met zijn acht euro erbij. Maar waar tante Ingrid het even niet over had was dat we die kleine verhogingen hard nodig hebben, omdat alles maar in prijs stijgt. Dus we geven het vrijwel meteen weer uit aan de Marsen en chips, luiers en benzine, fruit en vegaburgers. En vooral aan de huren enzo.

Nou effe héél serieus: de koppeling! Dat gezeur over het minimumloon hou je nou elk jaar als je het niet automatisch koppelt… aan de inflatie. Dan gaat het zo: prijzen 5% omhoog, dan twee maanden later het minimumloon ook. Geen gezeik, iedereen rijk!

O ja: de vakbonden willen nu een minimumloon van € 16.

