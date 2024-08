Hilarische, door AI gegenereerde beelden van danspartners Donald Trump en Elon Musk. En nee: het is géén fake, Trump heeft dit écht gepost op Truth Social. Volgens Musk zijn mensen die denken dat dit door een AI gemaakt is ‘haters’. Dat je het even weet. Arme Beegees.

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057