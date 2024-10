Hoop voor Europese boomsoorten: ze hebben nog al crises overleefd

Zeven van de meest voorkomende Europese boomsoorten hebben hun genetische diversiteit in het verleden kunnen beschermen tegen grote milieucrises. Dat is hoopgevend nieuws in het licht van de klimaatverandering, zeggen Zweedse en Finse experten.

Soorten als de eik, beuk, zilverberk en grove den hebben zich al door grote milieucrises geworsteld, zoals de laatste ijstijd zo’n tienduizend jaar geleden. Wetenschappers hadden aangenomen dat die crises hun sporen zouden nalaten en tot een lage genetische biodiversiteit zouden hebben geleid. Maar het tegendeel blijkt waar. Analyse van 3500 dna-stalen toont dat de leefgebieden van de soorten weliswaar drastisch zijn gekrompen of verschoven, maar dat ze erin zijn geslaagd hun genetische diversiteit te bewaren. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: Door DimiTalen – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18928378