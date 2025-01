Hooggerechtshof handhaaft verbod op TikTok

Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) handhaaft het verbod op TikTok in de VS. De ban gaat waarschijnlijk komende zondag al in.

Zo’n 150 miljoen Amerikanen gebruiken TikTok, dat het eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance. Volgens de Amerikaanse regering vormt het sociale medium een bedreiging voor de nationale veiligheid omdat de Chinese regering via TikTok gemakkelijk aan gegevens over Amerikaanse gebruikers zou kunnen komen. TikTok voerde aan dat het beperken van hun recht om in de VS te werken inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting, maar daar ging het Hooggerechtshof dus niet in mee.

De wet werd vorig jaar aangenomen door het Congres en ondertekend door Biden. Trump was vier jaar geleden nog vóór een verbod, maar hij heeft zijn mening inmiddels bijgesteld. Hij noemt TikTok tegenwoordig “een belangrijk platform voor de vrijheid van meningsuiting”, een onderwerp waarin niemand écht geïnteresseerd is, maar waar iedereen altijd wél de mond van vol heeft. MAGA heeft tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen heel effectief gebruik gemaakt van TikTok, wat een iets realistischer verklaring is dan het gebazel over de vvmu.

Het is niet duidelijk hoe het nu verder gaat. Mogelijk wordt TikTok verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Nachtmerrie-scenario: straks wordt TikTok gekocht door Elon Musk.

