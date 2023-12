Hooggeplaatste Hamas-functionaris suggereert dat zijn organisatie bereid zou zijn Israël te erkennen

Mousa Abu Marzouk, de “minister van Buitenlandse Zaken van Hamas”, heeft vandaag gezegd dat Hamas bereid is toe te treden tot de PLO. Volgens Marzouk houdt dat ook de erkenning van het bestaansrecht van Israël in.

Het is onduidelijk of Marzouk namens de hele organisatie spreekt. Vorige week stelde een hoge functionaris van Hamas nog dat de organisatie door zal gaan met de aanvallen totdat Israël vernietigd (annihilated) is.

Marzouk’s uitlatingen zouden kunnen wijzen op verdeeldheid binnen Hamas, met name tussen de militaire en de politieke vleugel van de terreurorganisatie. De politieke vleugel zou tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat de militaire strijd tegen Israël uiteindelijk uitzichtsloos is. Met deze stap zou de organisatie haar voortbestaan kunnen verzekeren door haar legitimiteit te geven onder de paraplu van de PLO.

