Hoofdlijnenakkoord: Deze struisvogelpolitiek kunnen we ons niet veroorloven

Het hele weerzinwekkende miserabele gedoe van drie partijen en een minidictator kunnen we het best laten beoordelen door de Vogelbescherming:

Het onderhandelaarsakkoord ‘Hoop, lef en trots’ is een ramp voor vogels en natuur in Nederland, aldus Vogelbescherming. Directeur Karsten Schipperheijn: “Deze struisvogelpolitiek kunnen we ons niet veroorloven.”