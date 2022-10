Hoofd Russische mobilisatiecampagne onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen

Luitenant-kolonel Roman Malyk, het regionale hoofd van de catastrofaal verlopende Russische mobilisatiecampagne in het oosten van het land, is ‘onder verdachte omstandigheden’ dood aangetroffen in de tuin bij zijn woning.

Volgens de eerste berichten stierf Malyk door ophanging. De politie is een moordonderzoek gestart, maar sluit niet uit dat hij zelfmoord gepleegd heeft.

De mobilisatiecampagne is buitengewoon impopulair. Veel mensen die opgeroepen (dreigen te) worden drukken hun snor en vluchten naar het buitenland. Mensen die niet over de financiële mogelijkheden beschikken naar het buitenland te vluchten – meestal arme en laag opgeleide mannen – worden met harde hand gerekruteerd en aan het front ingezet als kanonnenvoer.

Er zijn tientallen aanslagen gepleegd op rekruteringscentra en rekruteringsteams moeten beveiligd worden door de militaire politie en de nationale garde.

Het is dan ook heel goed mogelijk dat Poetin/de FSB dit keer niet verantwoordelijk is voor de dood van iemand uit de hoogste echelons. Malyk zou vermoord kunnen zijn of – wat waarschijnlijker lijkt – zelfmoord gepleegd kunnen hebben.

