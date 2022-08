Hoofd Amnesty Oekraïne geeft het op

De NOS vindt zowaar ook iets van Amnesty Oekraïne. Men meldt dat het hoofd aftreedt:

Het hoofd van Amnesty International in Oekraïne stapt op. Ze doet dat uit onvrede over een onderzoek van de internationale tak van Amnesty. De mensenrechtenorganisatie concludeerde dat het Oekraïense leger eigen burgers in gevaar brengt door legerbases te bouwen in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Oksana Pokaltsjoek vindt die conclusie eenzijdig en “een instrument van Russische propaganda”.(…)

Het Oekraïense hoofd had gisteren nog hoop op een oplossing met de internationale tak, maar zegt nu in te zien dat haar inspanningen niets zullen veranderen. “Zulke belangrijke rapporten, die op zo’n moment en in zo’n context worden gepubliceerd, moeten gegevens bevatten over de andere kant van de oorlog, over degene die deze oorlog begon.”