Honger dreigt in Congo

Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen om te voorzien in eerste levensbehoeften in de Democratische Republiek Congo zullen meer dan een miljoen kinderen onder zware ondervoeding lijden. Toegenomen geweld brengt de vlucht en ontheemding van miljoenen mensen met zich mee. Alleen al in Noord-Kivu zijn 2,7 miljoen mensen ontheemd door het conflict tussen Congolese troepen en de door Rwanda gesteunde M23-militie.

Ernstige overstromingen en aardverschuivingen alsmede langdurige conflicten in andere delen van het land maken de noden zwaarder, en de WHO stelt dat zo’n 25 miljoen mensen momenteel humanitaire hulp nodig hebben.

– Reuters

