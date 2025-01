Honger brengt Myanmar op de rand van de afgrond

Honger heeft alarmerende niveaus bereikt in Myanmar, zegt het Wereldvoedselprogramma (WFP), en de situatie zal dit jaar waarschijnlijk nog verslechteren

Volgens de prognoses zullen 15 miljoen mensen in het land honger lijden dit jaar, vergeleken met 13,3 miljoen vorig jaar. Vooral in de conflictregio’s zoals de staten Chin, Kachin en Rakhine is de situatie kritiek.

“Toenemende conflicten in het hele land, moeilijke toegang, een afbrokkelende economie en opeenvolgende klimaatcrises zorgen voor recordniveaus van honger”, zegt Michael Dunford, landendirecteur voor Myanmar bij het WFP.

Al meer dan 3,5 miljoen mensen in het land zijn op de vlucht voor gewapende conflicten en geweld, een aantal dat naar verwachting zal toenemen tot 4,5 miljoen dit jaar, omdat het conflict zich verspreidt naar nieuwe gebieden.

– Lees verder bij de bron, IPS