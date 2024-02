Hongarije tóch akkoord met steunpakket voor Oekraïne

De Europese regeringsleiders zijn akkoord gegaan met een steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne. Ook de Hongaarse premier Viktor Orbán – die lange tijd dwars lag – is akkoord.

Orbán is de laatste resterende bondgenoot (zij het een wat halfslachtige) van Poetin. Hij stribbelt al jaren tegen zodra steunverlening aan Oekraïne op de agenda staat, maar laat meestal op het laatste moment zijn bezwaren vallen. Wat hem dit keer beloofd is (of waarmee hij bedreigd werd) is onbekend. Orbán kan het zich ook niet veroorloven de EU volledig tegen zich in het harnas te jagen, want de Hongaarse economie wordt overeind gehouden met Europese subsidies.

Uitgelichte afbeelding: By Mvs.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115887236