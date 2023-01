Honderden fascisten gearresteerd na bestorming Braziliaanse parlement

De Braziliaanse politie heeft vandaag honderden mensen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij de bestorming van het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof in Brazilië. De politie is ook begonnen met het ontruimen van de tentenkampen die door aanhangers van Bolsonaro na de verkiezingsoverwinning van Lula werden opgericht.

De politie mag de fascistische hooivorkenbrigades dan gisteren verjaagd hebben uit de door hen bezette gebouwen, helemaal voorbij is de opstand van de horden nog niet. Aanhangers van Bolsonaro blokkeren nog steeds wegen in São Paulo.

It’s morning here in Brazil, and the insurrection is still not over. Bolsonaristas are now blocking the Marginal Tietê, one of the most important roadways in the city of São Paulo. pic.twitter.com/OiW6x6CVia — David Adler (@davidrkadler) January 9, 2023



Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft inmiddels opdracht gegeven de gouverneur van Brasilia, Bolsofanboy Ibaneis Rocha, uit zijn ambt te ontzetten. Rocha wordt er – met goede redenen – van verdacht te hebben samengewerkt met het rechtse plebs. Net als bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 werden de op rood staande seinen genegeerd en was er veel te weinig politie aanwezig. De aanwezige agenten werden onder de voet gelopen. Er circuleren op Twitter onthutsende beelden over agenten die proberen in te grijpen en zwaar mishandeld worden door het plebs.

Holy shit. A policeman arrives on horseback to contain the insurrection and the Bolsonaristas beat the horse and bloody the policeman to the ground. I am speechless pic.twitter.com/EhZZeTDq4M — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

Er bestaat begrijpelijke twijfel over de loyaliteit van de politie(top) aan Lula, maar uiteindelijk koos men dus toch vóór de wettelijk gekozen regering en tégen de fascisten. Van deelname van het leger aan de coup – een minimale voorwaarde voor succes – is voor zover nu bekend zelfs geen seconde sprake geweest. Al bij al is het een nogal amateuristische couppoging, maar net als bij de bestorming van het Capitool hadden de gevolgen ernstig kunnen zijn. Goddank beschikken de fascisten anno 2023 niet over mensen met het politieke talent van Adolf Hitler of Joseph Goebbels. Steve Bannon blijkt – niet voor het eerst – toch weinig meer dan een vijfderangs imitatie van de nazipropagandaleider te zijn.

Steve Bannon calls the Bolsonaro supporters storming Brazilian federal buildings “freedom fighters” pic.twitter.com/BiGJIxq4xk — John Whitehouse+ (@existentialfish) January 8, 2023



Uitgelichte afbeelding: Door Ricardo Stuckert/PR – Agência Brasil [1], CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142479