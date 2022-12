Honderden Duitse klimaatactivisten geven zichzelf aan

Ruim 1300 Duitse klimaatactivisten van de Letzte Generation hebben zichzelf volgens een woordvoerder van de beweging aangegeven bij de politie. Volgens het OM zijn er 380 aangiften gedaan.

De politie heeft de afgelopen maanden huiszoekingen verricht bij tientallen activisten die deel uitmaken van de groep. Om het systeem vast te laten lopen de politie makkelijker te maken riep de organisatie haar leden op zich tijdens de Kerstdagen te melden bij het OM in Neuruppin, in de deelstaat Brandenburg. Tenminste 380 activisten hebben dus aan die oproep gehoor gegeven.

Die Letzte Generation is de Duitse tak van het Britse Just Stop Oil en het Amerikaanse Declare Emergency (niet van XR Rebellion, al is er ongetwijfeld overlap). De groep ziet zichzelf volgens de ietwat gezwollen beginselverklaring op de eigen website als de laatste generatie die nog in staat is een klimaatcatastrofe re voorkomen:

WIR SIND DIE LETZTE GENERATION

Wir kommen zusammen und leisten entschlossen gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart. Wir sind der Überlebenswille der Gesellschaft! Wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können. Was wirst du in diesen zwei bis drei Jahren tun – was ist deine Verantwortung? Höre unseren Vortrag – online oder offline – und entscheide dich!

Over de gebruikte methoden valt te discussiëren. De beweging is strikt geweldloos, maar het met verf besmeuren van schilderijen en jezelf vastplakken aan een tafel is een vorm van spektakelkactivisme die je geen vrienden oplevert en – belangrijker – precies nul zoden aan de dijk zet.

De wegblokkades die het afgelopen jaar plaatsvonden waren een stuk zinniger, maar voor the powers that be – met name de christendemocratische CDU – aanleiding om de groep eens even lekker ouderwets te criminaliseren. Rijkelijk absurd, want de leden van de organisatie hebben nog nooit een vlieg kwaad gedaan, iets wat we van de AfD – met wie delen van de Union opzichtig flirten – niet kunnen zeggen.

Op 13 december vonden bij een aantal activisten huiszoekingen plaats, op verdenking van “het vormen van een terroristische organisatie”. Officiële aanleiding was het meermaals dichtdraaien van de noodkleppen van een ruwe oliepijpleiding die van Rostock naar Schwedt/Oder loopt. Daarbij werd volgens het OM de aanvoer van olie tijdelijk onderbroken.Die pijpleiding wordt beschouwd als “kritische infrasctructuur”. De wegblokkades en schilderijbesmeuringen zijn géén onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek.

Momenteel zitten acht activisten van Die Letzte Generation nog vast in München. Tien activisten werden vorige week opgepakt nadat ze zich aan een straat in München hadden vastgelijmd.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Just Stop Oil. Public use.