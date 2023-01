Honderden arrestaties tijdens demonstratie A12, waaronder Lucas Winnips

Vandaag, op zaterdag 28 januari vanaf ongeveer 13:00 uur tijdens een geweldloze demonstratie op de A12, is de politie bezig honderden van de meer dan 1.000 aanwezige bezorgde burgers te arresteren. Onder hen is Lucas Winnips die het hem opgelegde gebiedsverbod van 90 dagen aan de kant schoof omdat hij de strijd tegen de fossiele industrie belangrijker vindt. Bijna 40 maatschappelijke organisaties en meer dan 1.000 mensen hielden boven langs de tunnelbak een solidariteitsdemonstratie. Woordvoerder Sebastiaan Vannisselroy: “Extinction Rebellion eist een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Het is de vijfde demonstratie op de A12 om deze eis kracht bij te zetten. De gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis slaan overal ter wereld keihard toe. Toch gooit de regering iedere dag weer olie op het vuur. Wij blijven terugkomen tot dit stopt.”

Samenleving schreeuwt om einde fossiele subsidies

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op[2] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[3] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ook zorgprofessionals blokkeren mee. Woordvoerder en psycholoog Petra Verdonk: “Belastingvoordelen voor grote vervuilers zoals Schiphol, Tata Steel en de Rotterdamse haven hebben een direct effect op de volksgezondheid. Mensen die dichtbij vervuilende industrie wonen hebben een grotere kans om ziek te worden. Wonen in Rotterdam staat gelijk aan het dagelijks roken van zeven sigaretten. Fossiele subsidies zijn dodelijk en moeten per direct stoppen.”

Ondertussen eist de Tweede Kamer duidelijkheid[4] van minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten, over de hoogte van de fossiele subsidies. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Laat duidelijk zijn dat Extinction Rebellion pas stopt met deze acties als het kabinet zijn zorgplicht voor burgers nakomt en gaat doen wat nodig is in de klimaatnoodtoestand. Extinction Rebellion groeit enorm, onze actietrainingen zijn overvol. De regering kan zich opmaken voor steeds grotere acties. Wij eisen een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Tot die tijd kunnen ze dag in dag uit rekenen op vreedzaam burgerverzet, zoals gepast binnen het recht op protest.”

Gemeente Den Haag weigert vreedzame demonstratie te faciliteren

Op vrijdag 27 januari heeft Extinction Rebellion in de ochtend met het Openbaar Ministerie gesproken en in de middag met de politie en twee vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag. Extinction Rebellion heeft de gemeente gevraagd de vreedzame demonstratie op de A12 te faciliteren. Helaas leverde dit gesprek niets op. Extinction Rebellion betreurt de onwil van de gemeente Den Haag om de veiligheid van de demonstranten en andere weggebruikers te garanderen. De demonstratie onveranderd plaats op de A12. XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers: “Wij staan in ons volste recht om te demonstreren op een door ons gekozen locatie en manier. We doen dat vreedzaam en hechten aan de veiligheid van onze demonstranten en de weggebruikers. We vernemen uit de media dat de politie van plan is om mensen naar het Malieveld door te verwijzen, hoewel onze demonstratie daar niet plaatsvindt. We vinden het teleurstellend dat de politie op zo’n cynische wijze onze demonstratie probeert te frustreren.”

Demonstratie gaat door ondanks arrestaties en gebiedsverboden

De demonstratie op de A12 van vandaag gaat door ondanks recente arrestaties. Donderdag 19 januari werd Lucas Winnips rond half negen ’s ochtends op zijn bakfiets klemgereden op de terugweg van het naar school brengen van zijn jongste kind. Donderdag 26 januari werden nog zes anderen gearresteerd, waaronder Jelle de Graaf en Tessel Hofstede. Sieger Sloot, die niet thuis was toen de politie aanbelde, verscheen vrijdag 27 januari op eigen initiatief op het politiebureau. Voor een aantal van deze mensen greep de arrestatie in in het gezinsleven. Kinderen stonden toe te kijken hoe hun ouder werd weggevoerd omdat ze opriepen tot vreedzame klimaatactie. Alle gearresteerde mensen kregen een gebiedsverbod van 90 dagen opgelegd.

Advocaat Willem Jebbink: “Met deze gebiedsverboden pakt de Officier van Justitie de klimaatactivisten hun demonstratierecht af. In ons wettelijk systeem is geregeld dat alleen de burgemeester dat recht mag inperken. De Officier van Justitie gaat dus zijn boekje te buiten. We eisten daarom de opheffing van het gebiedsverbod omdat een demonstrant niet van tevoren mag worden gediskwalificeerd. Elke demonstratie moet op zijn merites worden beoordeeld. Telkens zal moeten worden afgewogen hoe een demonstratie op een behoorlijke wijze doorgang kan vinden.”

Aarde stevent af op 2,5 – 4 graden opwarming: klimaatchaos

Eind vorig jaar luidde de VN de noodklok door te concluderen dat we helemaal niet op koers liggen voor maximaal 1.5C opwarming.[5] We stevenen af op 2,5 – 4 graden opwarming. Grote delen van de wereld worden dan onleefbaar. Nederland verdwijnt grotendeels onder water. We zullen kampen met wereldwijde voedseltekorten en honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten. CCA-woordvoerder en geestelijk verzorger in de verslavingszorg Rozemarijn van ’t Einde: “Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine: de overheid gooit letterlijk olie op het vuur. De hoogste rechter van ons land oordeelde al dat onze overheid op klimaatgebied de mensenrechten van burgers onvoldoende beschermt en ook de Verenigde Naties willen een onmiddellijk einde aan fossiele subsidies.”

Bronnen

Bericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend

