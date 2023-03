Honderden actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren het privéjet terrein op Eindhoven Airport

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) voeren vandaag opnieuw actie tegen de luchtvaart. De rebellen blokkeren het privéjet terrein op Eindhoven Airport. De ingang van de VIP-lounge is bezet en ook de Luchtfietsers zijn op de luchthaven aanwezig. De activisten betreden de landingsbaan niet, zodat andere vluchten van en naar de luchthaven niet worden verstoord. Eerder werden XR en Greenpeace wereldnieuws, nadat honderden activisten het terrein met privéjets op Schiphol Airport hadden bezet, waardoor privévliegtuigen urenlang niet konden opstijgen.

De actievoerders willen vandaag in Eindhoven opnieuw aandacht vragen voor onrechtvaardigheid van de luchtvaart. Slechts 8% van de mensen vliegt absurd veel en stoot daarmee onevenredig veel uit, terwijl de gevolgen van de klimaatcrisis voor iedereen zijn. Veel burgers zijn bezorgd over de luchtvaart en voeren al jaren actie en toch blijft Eindhoven Airport de luchtvaart aanjagen. Alicha van der Aa, mede-organisator: “Eindhoven Airport is weer gegroeid in vliegbewegingen en is weer bijna op het niveau van voor de pandemie. Dat is op geen enkele manier uit te leggen. De luchtvaart moet krimpen.”. XR wil minder vluchten, meer treinen en een verbod op korte vluchten en privéjets.

De luchtvaartbranche staat bekend om de grote uitstoot van broeikasgassen. In 2022 steeg de CO2-uitstoot zelfs door stijgende passagiersaantallen. Net als Schiphol veroorzaakt Eindhoven Airport luchtvervuiling, geluidsoverlast en richt het vliegveld gezondheidsschade aan zoals luchtwegproblemen. Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof weigert om Eindhoven Airport (deels) stil te leggen ondanks de grote vervuiling en uitstoot, terwijl voor Eindhoven Airport een wettelijk verplichte natuurvergunning ontbreekt. Tegelijkertijd staat de natuur in Nederland op omvallen. In de regio heeft natuurgebied Kampina bijvoorbeeld ernstig te lijden onder de ecologische crisis.

De Luxe luchtvaart

Hoewel een goed overzicht van de luxeluchtvaart ontbreekt, weten we dat de uitstoot van privévliegtuigen veel hoger is dan de uitstoot van reguliere passagiersvluchten. Alicha van der Aa: ¨Privéjets zijn ontzettend vervuilend en we willen opnieuw een statement maken tegen deze manier van vliegen, omdat deze manier van reizen niet zou moeten mogen, gezien de klimaatcrisis waarin wij ons bevinden. Elektrisch vliegen is geen oplossing, daarom moet er meer worden geïnvesteerd in internationaal treinverkeer.¨ Recent berekende Greenpeace dat bijna 35% van de vluchten van privéjets korter is dan 500 kilometer en bijna 11% van de vluchten zelfs korter dan 250 kilometer. De businessclass van commerciële vluchten neemt onnodig veel ruimte in beslag; afhankelijk van het vliegtuigtype zouden er 11-28% meer passagiers in een vliegtuig kunnen. Ondertussen worden gewone burgers geconfronteerd met de gevolgen van de klimaat- en stikstofcrisis zoals woningnood.

Steun voor rebellen

Tijdens de blokkade vindt er ook een supportdemonstratie plaats bij de vertrekhal van Eindhoven Airport met sprekers en een muzikaal programma voor mensen die willen laten zien dat ze de eisen van Extinction Rebellion steunen. Alicha van der Aa: ¨We hebben tijdens de laatste A12-blokkade gezien hoeveel steun de burgerlijk ongehoorzame acties van Extinction Rebellion krijgen. Het is mooi om te zien dat er ook nu weer mensen zijn die onze actie ondersteunen.¨ De actievoerders van XR die meedoen aan de blokkade op het vliegveld in Eindhoven zijn getraind om volledig vreedzaam en geweldloos actie te voeren.