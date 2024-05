Bosma censureert Tweede Kamer

Lang heeft het niet geduurd, dat respect van extreemrechts voor de VVMU. Kamervoorzitter Martin Bosma grijpt in als Laurens Dassen (Volt) de PVV een extreemrechtse partij noemt. Mag niet, want iets of iemand extreemrechts noemen is “een nazivergelijking”. Waarmee Bosma toegeeft dat de nazi’s extreemrechts waren, iets wat hij in het verleden nog weleens wilde ontkennen.

Iemand ‘extreemlinks’ noemen is natuurlijk dik ok:

Hahaha Martin Bosma nu al GESLOOPT door Paternotte 🤣 Let the games begin! pic.twitter.com/R0bNzog1zK — Beach Roy ☀️🏖🌊 🤙🏼🏄‍♂️ (@Beach_Roy33) May 16, 2024



Al een paar jaar oud, maar treffender dan ooit:

Uitgelichte afbeelding: Door SDVBou – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142166344