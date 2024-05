Noodtoestand uitgeroepen in Kanaky

Kanaky – het eiland in de Grote Oceaan is in het algemeen bekend als Nieuw-Caledonië – is in oproer over een nieuw verkiezingswet die immigranten kiesrecht bij provinciale verkiezingen moet geven. De registratie van kiezers is in 1998 bevroren terwille van de Melanesische oorspronkelijke bevolking, Kanaken geheten. Ze zijn inmiddels een minderheid in eigen land.

De kieswet moet de greep van Frankrijk op de geopolitieke ruimte van de Stille Oceaan vergroten. Frankrijk heeft verscheidene strategisch belangrijke eilanden in voortdurend koloniaal bezit.

Bij het oproer zijn vier doden gevallen onder wie een gendarme. Er zijn meer an driehonderd gewonden gevallen en zo’n 130 mensen gearresteerd. De Franse gouverneur vreest burgeroorlogachtige toestanden.

Nieuw-Caledonië is ’s werelds derde producent van nikkel.

– The Guardian

– Uitgelichte afbeelding: By User:Bananaflo – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=681200