De militaire junta van Burkina Faso heeft een verbod op homoseksuele handelingen aangekondigd. Hiermee is het de nieuwste Afrikaanse staat die relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht aanvalt, ondanks sterk verzet van westelijke machten.

Homoseksualiteit werd altijd al afgewezen in de sociaal conservatieve Westafrikaanse staat, maar het werd nooit verboden.

Minister Edasso Rodrigue Bayala van justitie heeft gezegd dat het kabinet van de junta nu wetgeving heeft goedgekeurd om het een strafbare wetsovertreding te maken. Hij vermeldde geen nadere bijzonderheden.

Het leger heeft in 2022 de macht gegrepen in Burkina Faso en heeft de bakens verzet naar Rusland in plaats van de vroegere koloniale macht, Frankrijk. De junta heeft vijf jaren bijgetekend.

– BBC

Homoseksualiteit toegestaan of strafbaar in Afrika:

Donkerblauw: huwelijk tussen geslachtsgenoten erkend (behalve Zuid-Afrika enkele overzeese gebiedsdelen van Spanje, Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk). Grijs: homoseksualiteit toegestaan – hiervan kan Burkina Faso geschrapt worden. Andere kleuren: variërend van gevangenisstraf tot doodstraf, al dan niet uit te voeren.