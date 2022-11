Hoge Veluwe mag geen wolven doden

Goed nieuws! De directie van natuurpark de Hoge Veluwe mag geen wolven verwijderen door ze te vangen of doden. De directie had daarom gevraagd om de moeflonpopulatie in het park te beschermen, maar het provinciebestuur wees dat verzoek vandaag af.

Het verzoek werd afgewezen omdat de wolf een “beschermd dier” is. Desondanks maakt het provinciebestuur zich wél zorgen. De wolf weet zich goed te handhaven op de Hoge Veluwe en wordt inmiddels ook buiten het park gesignaleerd. Dat moeten we natuurlijk niet willen, ook al niet omdat jagers in de wolf een geduchte concurrent zien en de jagerslobby over behoorlijk wat invloed beschikt.

Het provinciebestuur heeft aan minister Van der Wal gevraagd of ze “kan tornen” aan de beschermde status van het dier. Kunnen jagers er tenminste weer ongehinderd op los knallen.

Unieke beelden: De drie Drentse wolvenwelpen voor het eerst in beeld. 🐺 Deze spelende welpen zijn de eerste welpen in ruim 150 jaar die in Noord-Nederland zijn geboren. Meer beelden zijn hier te zien: https://t.co/xfTaBeXbcA pic.twitter.com/tCXPIx5F9B — RTV Drenthe (@RTVDrenthe) November 23, 2022



