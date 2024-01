Hoge nood bij hoogwater, voor mens en bever

Het zal niemand de afgelopen weken zijn ontgaan: het waterpeil in Nederland was hoog. De Maas, de Rijn en de IJssel stroomden op sommige plekken bijna over. Deze hoge waterstand heeft niet alleen effect op mensen, maar ook op dieren. Ondanks dat bevers grotendeels in het water leven, hebben ze toch droge plekken nodig. Bij hoogwater verplaatsen ze zich naar dijken, met mogelijk nadelige gevolgen.

Eens in de zoveel tijd krijgen we te maken met ‘hoogwater’. Dit ontstaat door een combinatie van grote regenval in Nederland en de rest van Europa en een met water verzadigde grond, waardoor onze rivieren volstromen. De dijken en uiterwaarden beschermen ons tegen al dit water, maar de bever wil ook graag droog zitten. Dit gaat niet altijd even goed samen.

