Hoed u voor islamofobie

Gezalfde, dat is het eptheton van Jezus van Nazareth, de persoon om wie het christendom heet te draaien – Χριστὸς in de originele Griekse bijbeltekst. Dit woord wordt in het Grieks met een Achlaut als beginklank uitgesproken: Christos dus, ook nog eens met de klemtoon op de laatste lettegreep. De Oosters-orthodoxe kerken houden zich uiteraard aan de Griekse uitspraak en dit geldt ook voor bepaalde nogal zware protestante kringen: dicht bij de schriftuurlijke, Griekse uitspraak blijven. Ja, voor iemand als ik die opgroeide in een tamelijk vrijzinnig hervormde gemeente, was de confrontatie met die Achlaut een cultuurschok. Pas later leerde ik waar het verschil in uitspraak op stoelt. De Kerk van Rome houdt het bij de Latijnse uitspraak, die in bijbelse tijden waarschijnlijk al Kristoes geweest moet zijn (zo consequent spreekt men het ook weer niet uit). De hoofdstroming van de Reformatie houdt het ook bij die uitspraak: Kristus. De voorkeursspelling is evenwel steeds Christus gebleven; progressieve katholieken, vooral in België, schreven wel Kristus, maar dat is voorbij.

Het is niet voor het eerst dat ik schrijf over hoe zich als heel-erg-links voordoende luitjes die hun minachting voor godsdienstigheid en speciaal het Eigen Volk laten weten door lekker dwars “gristenen” te schrijven. Moedig. Je zult dezulken hun godsdiensthaat nooit zien uitleven door het over mohammedanen te hebben. Stel je voor. Dat is beledigend. Of eng: voor je het weet heb je een mes in je rug. Denk namelijk niet dat de islamvriendelijkheid ook echt islamvriendelijkheid is. Islamieten zijn zielig en eng tegelijk. Bon. Je zou natuurlijk ook zonder wrok of naijver over gelovigen kunnen praten, maar dan ken je heel-erg-links nog niet.

Vanwege deze tekst wordt El País een linkse krant genoemd. Was het maar waar.

“Het politieke gebruik van de beelden van studentes in minirok die in Kaboel lopen in de jaren zeventig voeden al jaren ideologische groepen. De foto’s worden intensief gereproduceerd om islamofobie op te stoken.”

Afghaanse studentes horen niet in minirok rond te lopen. Sterker nog: ze mogen niet bestaan, scholing voor vrouwen is verboden. En het beschrijven van de misogynie van het Talibanregime kweekt geen islamofobie. Men dient respect te hebben of begrip en zo. Niks rodelijndemonstratie, ook niet over Iran.

Ik word er niet rechts van. Ik constateer slechts dat een op de rede gebaseerd links schaars zoniet bijna niet bestaand is.

– Uitgelichte afbeelding: By RAWA – http://rawa.org/beating.htm (Archived at the Wayback Machine), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11894008