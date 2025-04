Hoe wordt jouw tuin insectenvriendelijk?

De lente breekt aan en het wordt langzaam warmer, dus tijd om van onze tuinen te genieten. En niet alleen van de tuin, maar ook van de insecten die er voorkomen. Veel insecten hebben het moeilijk. Wat kun jij daaraan doen? Kars Veling, projectleider bij De Vlinderstichting, legt het in de podcast Toekomst voor Natuur uit aan de hand van zijn eigen tuin.

In aflevering tachtig van de podcast Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie Stip met Kars Veling. De kans is groot dat je, als je De Vlinderstichting al langer volgt, deze bevlogen man met hart voor vlinders en libellen al eens gezien hebt op tv of hebt gehoord op de radio. Want naast collega van Anthonie, is Kars ook persvoorlichter. Het kan dan ook niet anders dan dat Kars zelf een insectenvriendelijke tuin heeft. Als je hem vraagt waarom, dan is zijn eerste antwoord: “Vooral om te genieten.”

