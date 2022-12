Hoe stoppen we extreemrechts in 2023?

Lukt het ons om nog voor de verkiezingen [in 2024] extreemrechts te stoppen? Moeilijk, zegt cultuurwetenschapper Ico Maly, maar niet ondenkbaar. In de laatste aflevering van het jaar bespreekt hij dit met onze host Tjhoi. Maly vindt dat we moeten inzetten op alle fronten en dat we mensen opnieuw moeten opleiden zodat ze kunnen zien hoe de wereld er echt uitziet. Een boeiend en belangrijk gesprek om het jaar in schoonheid mee af te sluiten!

Podcast Alles Wordt Beter.