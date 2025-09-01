Hoe ik gecamilliseerd werd – plus femicide!

Ik sta nog een beetje na te paffen van eergisteren – ik keek naar de lelijkste vrouw ter wereld, en na een half uur bewonderde ik haar echt, en was ik overtuigd van haar oprechte en goede bedoelingen en had bewondering voor haar inspanningen. Yes sir: het gaat om queen Camilla, de vrouw van koning Charles III.

Ik heb wel iets met hen, want ik ben even oud als Charles. In gedrag lijken hij en ik ook wel wat op elkaar – alleen is hij klein met reusachtige flaporen, zoals menige spotprent in The Times liet zien. Ik kan er nog steeds erg om lachen.

Camilla heeft het helemaal gehad met geweld tegen vrouwen, en ook femicide, en na een docu van 75 minuten van Angela Byrne ben ik echt overtuigd. De titel is: ‘Camilla: haar strijd tegen geweld’ (in het Engels: ‘Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors.’) In het VK is het aantal moorden op vrouwen, vooral door partners, bijna drie maal zo groot als hier: twee tot drie per week.*)

Toen Camilla nog hertogin van Cornwall was via Charles, interesseerde ze zich vanaf 2016 voor huiselijk geweld, vooral tegen vrouwen – wat de aanleiding was wordt niet helemaall duidelijk in de docu. Ze bezocht toen de Britse organisatie SafeLives, een NGO die zich inzet voor de slachtoffers. Dat was opgericht door baronesse Diana Barran, die ook Dame was in het Britse Hogerhuis. Die deed er overigens ook wat postjes als staatssecretaris naast.

Tijdens dat eerste bezoek sprak Camilla met slachtoffers en hulpverleners, en zoals ze later zelf zei: “Ik kende mensen die slachtoffer waren geweest, maar ik was geschokt en beangstigd door hoeveel mensen wereldwijd hiermee te maken hebben.” De wereld begint uiteraard met Engeland, waar genoeg ellende voor haar klaar lag.

Ze dook er behoorlijk diep in. In juni 2020 werd Camilla officieel beschermvrouwe van SafeLives. De club richt zich op meer bekendheid voor huiselijk geweld, steun voor slachtoffers en betere hulp. Tegenwoordig wordt de organisatie geleid door ene Suzanne Jacob – ik meld het maar.

Heel opmerkelijk en voor mij verbazend in de docu was een hoofdinspectrice van politie van Avon en Somerset, Sharon Baker: die was zelf een keer verkracht, en vertelde in de docu over haar ‘coming out’ na jaren – in functie. En dat was zeker wat: ze kreeg de dagen erna honderden reacties van allerlei politievrouwen uit het hele land: idem, idem, idem. Uit haar eigen corps bleken 134 politievrouwen huiselijk geweld mee te hebben gemaakt. Ook deze vrouw had dat nooit verwacht, en vond haar eigen openbaarmaking gruwelijk spannend. Ze werd eerder geremd door grote schaamte.

Ook het Labour-parlementslid Rosie Duffield bekende nota bene in een toespraak in het Lagerhuis – dat zij zelf slachtoffer was van een man die met geweld haar leven helemaal overnam en haar ernstig bedreigde.

Ik denk dat de steun van Camilla veel goed doet, vooral stappen als een grote ontvangst voor alle betrokkenen – zo’n 200 – op Buckingham Palace in 2022.

Nou, dames van ons eigen blauwe bloed: niet allemaal tegelijk!

*) Het VK heeft bijna vier keer zoveel inwoners als Nederland – red.