Hoe hevige buien wereldwijd tot meer droogte leiden

Regenval heeft zich de voorbije decennia op veel plekken in de wereld steeds meer geconcentreerd in hevige buien met lange droge periodes ertussen, blijkt uit wereldwijd onderzoek. Daardoor is er zelfs bij een toename van de neerslag minder water beschikbaar voor grondwaterlagen en ecosystemen.

De analyse van neerslaggegevens van 1980 tot 2022 in Nature toont een duidelijke trend: of het lokale klimaat nu nat of droog is, in grote delen van de wereld is de regenval steeds geconcentreerder geworden. En dat heeft gevolgen, want de bodem kan maar een beperkte hoeveelheid water tegelijk absorberen. Bij een korte, hevige bui vloeit veel water gewoon weg of verdampt het.

“De concentratie van regenval is bijna net zo belangrijk als de hoeveelheid regen die er per jaar valt”, zegt Corey Lesk, onderzoeker aan de Universiteit van Québec in Montreal, die het onderzoek leidde. “Er zijn maar een beperkt aantal dagen per jaar waarop het kan regenen, en als er meer regen terug de atmosfeer in gaat, kunnen we er weinig aan doen om die terug te winnen.”