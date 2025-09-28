Hoe de Sound mij als antifascistische Music in de oren klinkt

Drie weken geleden hoorde ik dat de film ‘The Sound of Music’ 60 jaar bestaat, en dat er een soort feest komt. Nu krijg ik weliswaar etterende slijmbuilen van het lied ‘Edelweiss, edelweiss...’, maar weer niet van ‘These are a few of my favourite things…’ Of van het lied ‘Do-re-mi’: ‘DO, a deer, a female deer, RE a drop of golden sun…’. En JA! Dit heeft iets met antifascisme te maken! En met die idiote antifa=terreurmotie van de TwK.

Ik werd op donderdag op Radio 1 geïnterviewd maar er was tot mijn verbazing in de media geen enkele andere Nederlandse antifascist te zien, te horen of te lezen. https://www.nporadio1.nl/podcasts/spraakmakers vanaf 1:14:00

Want het ging om de waargebeurde vlucht van de familie Von Trapp voor de nazi’s. Vader was in 1914-18 succesvol U-boot kapitein geweest, toen destijds Oostenrijk nog de haven Triëst bezat. En de nazi’s – die in maart 1938 Oostenrijk zonder één schot te lossen annexeerden, wilden hem terug. Dus deze weduwnaar ervandoor, met zijn zes kinderen en de au-pair, die een koor vormden.

En toevallig zaten ze in 1938 een paar weken in Warmond bij Leiden, jawel. Bij de bankiersfamilie Menten (geen familie van de Nederlandse Oorlogsmisdadiger uit Polen). Dit verblijf in het dorpie Warmond werd pas in 2007 ontdekt. We zijn er maar gaan kijken.

We mochten er foto’s maken. Gek genoeg verzweeg de familie dit verblijf later, waarom is een raadsel. Het gezin Von Trapp wilde naar de VS en dat lukte met enige moeite uiteindelijk via Noorwegen. Ze zaten nog wel een tijdje in het landhuis van de familie Menten in Loenen op de Veluwe. Het wordt overigens zo direct nog leuker…

Dus je mag The Sound‘ gerust een échte AFA-musical noemen. Overigens waren de beroemde musical-componist Richard Rodgers en tekstschrijver Oscar Hammerstein II Joods en half-Joods. De vlucht voor de nazi’s komt duidelijk uit de verf, de oudste dochter wordt in Oostenrijk nog verliefd op een Hitlerjugend-type, dus: so far, so good. Nieuwe vraag: wordt de musical ook verboden als de AFA-terreurmotie van de Tweede Kamer doorgaat?

Nu dan maar de hamvraag: wat en wie zijn er in Nederland nog meer antifascist?

Ik maak maar even een simpel lijstje.

– Timmermans, Jetten, Klaver, Jimmy Dijk, Esther O., Dassen, BIJ1, hun fracties: absoluut

– Maarten van Rossem, Geert Mak, Abram de Swaan: absoluut

– Herman Tjeenk Willink, min v. staat, absoluut

– Willem-Alexander, idem, (hij weet ’t zelf niet)

– alle verzetsmensen uit WO-II, levenden en doden

– aartsbisschop Jan de Jong, honderden andere bisschoppen, priesters, paters en nonnen, minstens 600 dominees uit het verzet

– premier Churchill – NB liberaal, conservatief, kerkelijk

– presidenten Roosevelt en Truman

– president Eisenhower – Republikein!

– Anja Meulenbelt, als strijdend feministe

– Extinction Rebellion (XR) – gericht op klimaat, ook tegen repressie en racistisme

– Black Lives Matter (BLM) – tegen racisme en politiegeweld

– Baas in Eigen Buik

– No Border-groepen – verzet tegen grensbewaking tegen migranten, deportatie en nationalisme

– Jonge Socialisten (JS) – jongerenclub van de PvdA, vaak uitgesproken tegen fascisme en discriminatie.

– DWARS (GroenLinks-jongeren)

– SP en vooral ROOD (SP-jongeren)

– Elke vakbond: fascisten verbieden die vaak als eerste

– de PvdD

– Trouw, Het Parool, Vrij Nederland en het communistische blad De Waarheid (gestaakt)

– plekken als Monument op de Dam, Auschwitz (27 jan.), de Februaristaking (25-26 feb.), en alle andere oorlogsmonumenten en oorlogsbegraafplaatsen … behalve in Ysselsteyn

En wie zijn er fascisten?

– Geert Wilders, veroordeeld Kamerlid en de kamerleden van de PVV en hun medewerkers

– Thierry Baudet en de Kamerleden van de FvD en hun medewerkers

– Tommy Robinson, veroordeeld Brits neonazi

– Wierd Duk, sterverslaggever en sterverdraaier van de Telegraaf

– jaja: Dilan Yesilgöz, eigenlijk meer een superambitiueuze, leugenachtige opportuniste

– de presentatoren en medewerkers van ON

– idem van GeenStijl

– generaal Spoor uit ‘Ned. Indië’

– Donald J. Trump

– plek: nazibegraafplaats Ysselsteyn met 32.000 nazisoldaten, SS’ers en NL oorlogsmisdadigers, verraders, beulen, folteraren

Facsistische rampen – selectie:

– WO-II en de Holocaust

– Chinese Culturele Revolutie 1966-76

– Communistische dictatuur in de SU 1925-1980

– Cambodjaanse terreur jaren 1975-1979

– Spaanse Franco-dictatuur 1939-1975

– Griekse kolonelsregime 1967-1974

– Portugese militaire dictatuur 1926-1974

Voor de nieuwkomers: fascisten willen 1 ‘grote, nationale leider’ die alles beslist, ook grondrechten, en zij strijden continu tegen alle anderen – die rechteloos zijn en vernietigd moeten worden.

Ik zal dit opsturen naar de Kamers.

– Uitgelichte afbeelding: still uit de film