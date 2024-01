Hits bij de nasibal, 8 en slot: All my loving. Voor E.

Dit nummer, een jaar later een hit na de verschijning op lp, is wel de sluitsteen van Beatlemania. Er werden buiten het VK wel meer singles getrokken van lp’s maar zoveel tegelijk in de hitpuree, dat kwam niet meer voor.

Close your eyes and I’ll kiss you

Tomorrow I’ll miss you

Remember I’ll always be true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

I’ll pretend that I’m kissing

The lips I am missing

And hope that my dreams will come true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

All my loving I will send to you

All my loving, darling I’ll be true

Close your eyes and I’ll kiss you

Tomorrow I’ll miss you

Remember I’ll always be true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

All my loving I will send to you

All my loving, darling I’ll be true

All my loving, all my loving ooh

All my loving I will send to you

Ze was eigenlijk een achter-achternicht, maar gevoelsmatig was ze nabijer, we hadden kinderspelletjes gemeen in het verleden. Maar daar was ze, met wat Beatles-singles die ze trots als fan op mijn pickup ten gehore bracht aan mij. Het wonderlijke ogenblik dat het tot je doordringt dat je allebei geen kind meer bent, en nog mannetje en vrouwtje ook.

Ik had daar geen Stones tegen in te zetten, maar Animals, Searchers en deze jongens uit Liverpool. Die kwamen niet in de Nederlandse hitlijst. En met hen sluit ik deze serie af.



Everything’s alright, The Mojos

