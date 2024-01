Hits bij de nasibal 1: Empty heart

Zaterdagavond vroeg, etenstijd. Tijd voor teenagers met de top-10, mijn moeder heeft geen zin in koken (wat ze een gelijk had!) dus ik haal nasiballen bij de snackbar verderop. De top-10 met nasiballen dus. Flink veel sambal er bij, ik denk er met weemoed aan terug – waar is de nasibal gebleven, roep ik u uit.

De herfst van 1964 werd in Nederland getekend door de ontdekking van de Beatles en de Rolling Stones. Die top-10 werd gevuld met nummers die in het VK geen single waren, wel in Europa en de VS. U zult in deze serie dus getrakteerd worden op die Eurosingles van deze bekende bands. De aftrap wordt gedaan door de Stones, die hier nog echt als een beatgroep klinken. Ze hebben hiermee de top-10 trouwens net niet gehaald, bleven op 11 steken…

A empty heart is like a empty life

I said a empty heart is like a empty life

Well, it makes you feel like you wanna cry

Like you wanna cry

Like you wanna cry

Well you’ve been my lover for a long long time

Well you’ve been my lover for a long long time

Well you left me all alone, and end my time

I want my lover again

I want my lover again

I want my lover again

I want it back again

Yeah, a little stick

Yeah, a little bit darling

Take it down

Take it down

Yeah, take it down

Come on back to me, baby

Come on back to me, baby

Come on back to me

And I’ll show ya

I’ll show ya

That a empty heart means a empty life

Yeah a empty heart like a empty life

Oh, it makes you feel like you wanna die

Like you wanna die

Like you wanna die

(I wanna die)

Like you wanna die

Like you wanna die

Like you wanna die

