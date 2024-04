Hier istie dan: de Israëlische vlag

Het was een kwestie van tijd of de redactie van Krapuul zou met Israëlische vlaggen gaan lopen zwaaien. Schreef een toean besar in de dagen toen Peter Storm en Joke Kaviaar hier vertrokken omdat redacteur Pyt een imbeciel op twitter zomaar imbeciel durfde noemen. Het ging om een zich noemende anarchist die een Palestijns vlaggetje in diens bio had – het was 2022 – en die warm begrip toonde voor een boerenzoon van zestien die in de nacht met een tractor de snelweg op ging. Politieke warhoofderij, je hoeft er niet lang naar te zoeken in Nederland.

Laten we maar eens met een Israaëlische vlag gaan zwaaien. Als uiting van adhesie aan de demonstranten/manifestanten van gisteren 7 april 2024, Museumplein Amsterdam. Dit is het complete nieuwsbericht, geleverd door de NOS:

In Amsterdam waren op het Museumplein ongeveer duizend mensen op de been om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden die nog worden vastgehouden door Hamas en andere terreurgroepen. Zij werden vandaag precies een half jaar geleden gegijzeld.

Er hoort een filmpje bij, daar draait het eigenlijk om.

Een beeld, geplukt van twitter:

Welnu, het is niet helemaal onopgemerkt gebleven hierbij.