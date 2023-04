Hevige gevechten in Soedanese hoofdstad Khartoum; paramilitairen claimen stad veroverd te hebben

In de Soedanese hoofstad Khartoum gaan de gevechten tussen het reguliere leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) door. Gisteren was er even sprake van een wapenstilstand, maar die heeft ongeveer tien minuten stand gehouden. Bij de gevechten zijn tot nu toe een kleine honderd mensen om het leven gekomen.

Het RSF beweert Khartoum en het vliegveld bij Merowe ten noorden van de hoofdstad veroverd te hebben. FWIW, uiteraard, want met de waarheid nemen strijdende partijen het nooit zo nauw.

Volgens de correspondent van Al Jazeera in Khartoum wordt er hevig gevochten bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad. Elders in het land bombardeert de luchtmacht doelen van de RSF. Daarbij worden burgers niet ontzien, wat bij bombardementen natuurlijk ook praktisch onmogelijk is.

Generaal Daglo, de bevelhebber van de RSF, heeft de internationale gemeenschap gevraagd in te grijpen. Volgens hem strijdt de RSF “voor de democratie”. Ook alweer FWIW.

Volgens burgerlijke oppositieleiders moet een in december vorig jaar afgesloten overeenkomst over een geleidelijke terugkeer naar democratische verhoudingen herzien worden:

“There is marginalisation of political groups that contributed to the overthrow of the [Omar al-Bashir] regime,” Muhyiddin Ibrahim told Al Jazeera from Khartoum.

Ibrahim said the so-called framework agreement, a deal signed in December by the military and political parties to pave the way to civilian rule after the October 2021 coup, needed revising.

“We called for participation in discussing the issues of the framework agreement for a smooth and democratic transfer of power, but this did not happen,” he said.

“The framework agreement group does not want peace. They are responsible for the current situation.”

