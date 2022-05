Hevig treffen tussen politie en studenten in Griekenland

In Thessaloniki in Griekenland waren hevige rellen tussen politie en studenten. Politie schoot een student van dichtbij met een stungranaat in zijn gezicht.

Eerder berichtten wij al over een nieuw wet die in Griekenland is ingevoerd die politie toelaat op universiteiten. Historisch gezien is dit een plek waar studenten veilig zijn voor het leger en politie, sinds het juntaregime van de jaren ’70. Vandaag waren er in Thessaloniki protesten tegen deze wet bij linkse groepen.

Deze man is ook niet blij met de politie.

Ο ένας από τους δύο δίδυμους στην πορεία στο πλευρό των φοιτητών#ΑΠΘ #antireport pic.twitter.com/7ptFKYtggL — Chris Avramidis (@chris_avramidis) May 26, 2022

Op de campus van de universiteit van Thessaloniki liep de demonstratie uit of hand en schoot de politie zonder waarschuwing een student vanaf een paar meter in zijn gezicht met een flashbang. Deze student werd behoorlijk verwond en heeft flinke gehoorschade.

Θέλω να προσέξετε τον μοβόρο ατάρτη που κρατάει το πανό από τα δεξιά.

Σαβούριασμα ΤΟ…

😂😂😂😂😂😂 #antireport #Thessaloniki pic.twitter.com/IJ6CsidmIB — P😷tty m😷uth 😇 (@John_Fletcher70) May 26, 2022

In de avond en nacht waren er in de straten van Thessaloniki ook weer flinke rellen tussen politie en demonstranten. Er werden molotovcocktails en vuurwerk naar de politie gegooid. Politie pakte demonstranten hardhandig aan. Dit lijkt een flinke escalatie te zijn van geweld van de conservatieve rechtse regering van premier Mitsotakis. De EU zou zich dan ook streng moeten uitspreken tegen dit buitensporige geweld van de Griekse regering. Vanuit Nederland hoeven wij waarschijnlijk weinig te verwachten na het meedogenloze neoliberale beleid van Dijsselbloem tijdens de financiële crisis en de hiermee samengaande racistische knoflooketersretoriek.

Jets de cocktails molot*v et de feux d'artifice contre la police ce soir à Thessalonique lors de la manifestation étudiante contre le déploiement de la police dans les universités grecques suite à l'adoption d'une loi l'année dernière instaurant une police universitaire. pic.twitter.com/gu8LRaeyHy — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) May 26, 2022

– Uitgelichte afbeelding: Door en:User:Salonica84 – Uploaded to en September 13 2006, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1217034