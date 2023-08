Hetero-Pride flopt!

Vorige week dinsdag vond in Duindorp (waar anders) de eerste Hetero-Pride plaats. Gelukkig kwam er bijna niemand opdagen, dus of er een herhaling in zit is maar zeer de vraag.

De happening werd georganiseerd door ene Maurice van der Toorn. Nog nooit van gehoord, maar Van der Toorn schijnt een bekende Haagse straatartiest te zijn. Van der Toorn is – gááp – van mening dat het hele Pride-gebeuren hem door de strot wordt geramd door woke. Niet dat hij tégen homo’s is, uiteraard. Ze moeten gewoon hun plaats kennen en niet openlijk uiting geven aan hun geaardheid. Doen hetero’s ook niet. Die lopen ook niet gearmd over straat en kussen elkaar niet in het openbaar. Je kent het inmiddels allemaal wel.

Een groot succes was de demo niet. Slechts een handjevol mensen kwam opdagen, waaronder het bestuur van de Roze Leeuw, een ultrareactionaire belangenorganisatie voor homoseksuelen en lesbiennes. Getalsmatig stelt de Roze Leeuw helemaal niks voor, maar de club was vroeger wel heel goed in het genereren van publiciteit. Inmiddels is het nieuwe is er alweer een tijdje af en besteden de reguliere media amper nog aandacht aan dit cryptofascistische clubje.

