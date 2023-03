De stembussen zijn geopend en de peilingen suggereren dat de combinatie Groen Links/PvdA wel eens de grootste fractie in de Eerste Kamer zou kunnen worden. Maar gaat dat ook gebeuren? De laatste paar verkiezingen heeft een groot deel van de linkse stemmers het vies laten afweten door niet naar de stembus te gaan. Een proteststem door hem niet uit te brengen. Hoezeer men het ook eens kan zijn met zo’n proteststem, een stem die NIET uitgebracht wordt klinkt nergens en kan dus ook nergens gehoord worden. Daarmee zijn alleen maar de wel uitgebrachte stemmen zwaarder in gewicht.

Zal links het ook nu weer voor een deel laten afweten? Zal links ook nu weer de (ultra)-rechtse stem zwaarder laten wegen? Komt de Bekrompen Bezorgde Burger als grote winnaar uit de bus omdat links ongehoord en ongezien protesteert? Of grijpen we eindelijk de kans om een hoorbare tegenstem te geven, zowel in de Eerste Kamer als in de provincie. Het zal me benieuwen.

– Uitgeliche afbeelding: Door Onderwijsgek op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15917167