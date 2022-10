Het westen heeft het gedaan! Slavernij, migratie en kapitalisme en een foutje van Fukuyamama

Heeft het Westen het gedaan? Tuurlijk, roepen alle Krapuul-lezers en -medewerkers in koor. Wíj hebben de slavernij groot gemaakt – okee, okee, bij de bijbelse farao’s had je dat ook al, en bij de Noormannen, en bij de Russsiche lijfeigenen, en bij de indigenous bewoners van Amerika en zo op nog wat plekken. Maar wíj hebben het groot gemaakt en er nooit een fatsoelijk einde aan gemaakt – jaja, Keti Koti. En Suriname kan verder doodvallen.

Maar dat is maar één deel: eigenlijk zouden alle afstammelingen van slaven nu alsnog gratis onderwijs moeten krijgen, en gratis huiswerksteun, en gratis gezinscoaches, en vooral: gratis wat zij zelf nog kunnen bedenken. Ja sorry – ik ben van het oplosserige soort.

Waar waren we? O ja: nu migratie!

Niets is vermakelijker dan vooral bij migranten zelf een rare balk in hun eigen oog te zien zitten. Niet schrikken: ik ben er zelf één! Zo heeft de leidende conservatieve Amerikaanse politicoloog en filosoof Francis Fukuyama (van ‘Het einde van de geschiedenis’) er nogal een grote. Hij spreekt maandagavond in Amsterdam. En ja, ik ben nooit te beroerd om over zo’n reuzenbalk even te struikelen en dan hardop te gaan liggen roepen.

Want wat zegt hij, als een soort Republikein, maar niets geen Trumpist: dat de Democraten steeds maar niets tegen immigratie willen inbrengen. Foeioeioei! Nou, da’s nou toevalig, Francis, jongen, van de ene immigrant aan de andere: jij bent derde generatie Japans. Jouw ouders werden in WO-II nog in een Japans concentratiekamp in Amerika opgesloten door andere immigranten (vierde of vijfde generatie ofzo) – ondanks je ouders’ ‘burgerrechten’ als Amerikanen. En jij sputtert tegen de huidige migratie? Als migrant? Krijg nou wat…

Al die Republi’s – en Trump – in de VS willen maar niet horen, denken, voelen dat zij zélf… IMMIGRANTEN zijn, of afstammelingen van geheel illegale immigranten. En gek genoeg zijn zij net als jij, beste Francis, tegen de nieuwe immigratie. Hoekahdahnou?

Kijk, als de Navajo’s, de Sioux, de Algonquin of de Apachen nou gingen spartelen – want begrijp ik ’t nou goed dat die daar eerder en bovendien al hééél erg lang zaten, toen de Spanjaarden-Britten-Fransen-Nederlanders-Duitsers-Ieren-Russische Joden etcetera verschenen? Is het soms toch ‘hebbuh is houwuh en krijguh is duh kuns‘? Nou en of wel! En dat bedoel ik nou!

Slavernij en migratie afvinken, door naar iets nog ernstigers

Héél wat ernstigers: Kapitalisme. Jazeker! Dankzij Reaganomics, Lubbers, en Rutto-de-grutto zitten we daar heel pijnlijk aan vast. De valse, vette inflatiehond bijt ons gemeen in de schenen – en wij moeten maar weer zorgen dat we los komen, dat onze wonden genezen en dat we er niks aan overhouden. Helaas: forget it! En vooral de rijken: zij worden echt véél en véél rijker.

Paar voorbeelden van de echte rijken van de Quote 500 en hun vermogens:

⦁ Charlene de Carvalho-Heineken: van €7.200 miljoen in 2013 naar € 13.500 miljoen in 2021. Hoezo, Charlene?

⦁ Frits Goldschmeding (Randstad): van € 3.000 miljoen in 2013 , naar € 5.600 miljoen in 2021. Hoezo, Frits?

⦁ Gérita en Inge Wessels (VolkerWessels): van € 3.800 miljoen in 2020 naar € 4.300 miljoen in 2021. Hoezo, Gérita en Inge?

⦁ Eva Jinek, RTL: volgens matig betrouwbare cijfers zeker € 14.750 per maand. Hoezo, Eva?

⦁ Matthijs van Nieuwkerk, BNN-VARA: € 38.000 per maand. Hoezo, Matthijs?

De lijst is helaas eindeloos. Ontmoedigend vind ik de volkomen immorele totaalbedragen en de volkomen immorele stijgingen.

Nog even heel simpel: rijk zijn is een zware morele misdaad. Dus wat doen we nu?

PS: Dus FNV-Tuur: gewoon doorgaan. Harder! Automatische prijscompensatie loopt sowieso drie-vier maanden achter op de inflatie. En waarom zouden metaalarbeiders de enigen zijn in Nederland? En waarom kan het wel bij de Belgen?

