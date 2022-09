Het werd tijd: politie neemt (eindelijk) trekkers in beslag

De Haagse politie heeft een aantal trekkers in beslag genomen. In verband met Prinsjesdag is in Den Haag een noodbevel van kracht. Trekkers zijn niet toegestaan in de binnenstad.

Wij hebben zojuist in #DenHaag bij het #Schenkviaduct een aantal trekkers in beslaggenomen wegens het overtreden van het #noodbevel. Boeren probeerden met hun trekkers naar het centrum te rijden en volgden onze aanwijzingen niet op. Er is een noodbevel van kracht. #Prinsjesdag pic.twitter.com/zqHmtnD1o8 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) September 20, 2022



Het zijn natuurlijk mooie beelden, maar het is belachelijk dat bestuurders en politie pas ingrijpen als de trekkerterroristen dreigen een rondrit van WA en Maxima te verstoren. Kom volgende keer niet aan met de smoes dat “het niet kan”. Het kán dus wel degelijk.