Het tankoffensief van de Telegraaf

Generaal Nico Tak is me er eentje. Hij heeft het bevel over de NAVO-brandweer, de snelste noodbrigade van de NAVO – ‘U belt, wij komen!’ staat er op hun wapenschild. Tak voerde al het bevel over de Duits-Nederlandse brigade of zo in Münster – waarbij ik me altijd afvraag in welke taal dat daar allemaal gebeurt, maar goed. Maar waar hij vooral goed in lijkt, is lobbyen… in zijn geval om nieuwe Nederlandse tanks.

Neeneenee jongens, en meisjes, en transjes, en… hou op. Die zijn niet voor onszelf… Jullie begrijpen der ook helemaal niks van. Die heb je alleen maar voor ALS de Russen ooit komen. En dan moeten ze niet hier staan, natuurlijk niet, maar aan de Poolse grens. Of zo. Want dáár komen de Russen als eerste. Niet dan? Ja toch!

Op 10 mei 1940 – zeker, dat was WOtje-II – kwamen de nazi’s opeens aanzetten met 750 tanks – die van toen waren ongeveer de helft zo groot en zwaar als die van nu, maar trek je daar niets van aan. Een hoeveel had Nederland er toen? Nou? Niet allemaal tegel… Precies! Eentje! een Renault, op proef, en die werd niet ingezet. De Fransen bouwden er tientallen per week, ze hadden er in principe evenveel als de nazi’s – maar ja, die waren verbetener.

Zo door de Koude Oorlog heen liep het veel beter met de tanks hier. Honderd of zo. En toen werden het er twaalf, dus nu, die we huren van de Duitsers. Dat kan toch niet! Dat hoort toch niet! Dat mag toch… ja, nu weet ik ’t wel. Dus begon onze Nico een tankoffensief in de Telegraaf. Afgelopen weekend ging hij los: we moeten weer tanks hebben. En na dit salvo kwam er gisterochtend meteen flanksteun van de VVD, het CDA met Kamerlid Derk Boswijk, een projectontwikkelaar, voorheen van de PVV, en de CU met Kamerlid Nico Drost, die pas een paar maanden in de Kamer zit.

Maar D66 wil er wel over denken, maar loopt niet te juichen, zo blijkt uit wat de Telegraaf schrijft over defensieminister Kajsa Ollongren. Goed: maar heeft het zin? Nee, natuurlijk niet. dan krijgen we – de prijsjes zijn intussen wat opgelopen sinds 1940 – misschien 24 tanks, terwijl we er nu twaalf huren van de Duitsers. Misschien dat dat wat wordt, qua vaardigheid, maar ik geloof daar niets van. Laat Nederland nou toch lekker zich op de zee concentreren – altijd al was er hier toch al geen ruimte om met dingen als tanks fatsoenlijk te oefenen, dan moest je toch altijd als naar Frankrijk – la Courtine – of Duitsland – Münster.

Dus wat gaan we doen, jongens? De gretige generaal aan zijn volgende promotie helpen? Dat soort jongens wil altijd maar meer mannen, meer groot speelgoed en vooral meer goud op de schouders. Ja hallo! Niet als ik dat moet betalen! We raken in een soort CRISIS, er is héél weinig geld, jongens. Forget it, Nico!

– Uitgelichte afbeelding: Door Ministerie van Defensie – www.magazines.defensie.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105276036