Het stiekeme racisme van zogenaamd radicaal links

“In bezet Palestina voltrekt zich de holocaust van onze dagen.”

Ik houd nog steeds de zich radicaal achtende sites in de gaten en daar was hij weer deze ochtend. Altijd leuk om de “holocaust” ter sprake te brengen als het om Joden gaat. O nee, zionisten, ik hoor de tegenwerping alweer. “Say it loud, say it clear, we don’t want any zionists here” moet het heel antikoloniaal geklonken hebben op een “demo” in Tilburg, in ronde kruikezeikerstaal. Want ja, mijnheer pastoor wist het al: ze hebben Jezus gedood.

Ik zou willen dat ik mij niet meer boos maakte om de politieke-rioolbewoners die voor linksradicaal doorgaan dezer dagen. Ik zeg het nog maar eens: wat weerhoudt de zwaar geëngageerde meute – behalve subsidie van oliesjeiks, ongetwijfeld – zich in te zetten voor Congo, Soedan, West-Papua?

Het antwoord lijkt mij niet moeilijk. Of eigenlijk is het een tweetrapsantwoord. Hier laat ik het maar weer bij, ik ben het weer eens kwijt.

