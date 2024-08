Het paradijs van de arbeider

Het boek heette bij de eerste druk nog To-morrow, het was (en is) een schets van tuinsteden als oplossing van de tegenstelling stad-en-platteland, iets wat socialisten van oudsher heeft beziggehouden.

Want vergis u niet, het idee van tuinsteden heeft een christen-anarchistische achtergrond. Als u het boek Garden cities of to-morrow online wilt lezen kan dat hier.

Er was een tijd waarin hoofdzakelijk sociaal-democratische gemeentebestuurders, maar zij niet alleen, zich bekommerden om volkshuisvesting en om het esthetische aspect ervan.

Het is nog ver weg, maar we kondigen het toch alvast aan:

Van 11 oktober 2024 t/m 27 juli 2025 presenteert Museum Het Schip een tentoonstelling over tuinsteden en tuindorpen die gebaseerd zijn op de tuinstadgedachte. De tuinstadgedachte is een vorm van volkshuisvesting en stedenbouw dat aan het eind van de negentiende eeuw ontstond in Engeland. Het was een directe reactie op de krotten en sloppen en bood arbeiders een nieuw perspectief op een mooie en gezonde leefomgeving in het groen.

Lees verder bij Het Schip.