Het niet bestaande strand aan het wel bestaande meer

De Canadese zanger Gordon Lightfoot met een van de huiveringwekkendste nummers die ik ken. En ja, Lake Ontario komt er in voor.



The wreck of the Edmund Fitzgerald

Een vervelende baan en wat je op de been houdt is de gedachte aan het niet-werken. Een weemoedig lied over een strand aan Lake Ontario dat eigenlijk niet bestaat maar men weet wat er bedoeld wordt.



Echo Beach, Martha and the Muffins. Een Canadese band, ja.

Zoeken naar een Franstalig lied of een in een inheemse taal leverde nu geen resultaat op. Wel een Franstalig loflied op Ontario, waarvan nog even beklemtoond moet worden dat het bij benadering een inheemse naam is.



Mon beau drapeau

– Uitgelichte afbeelding: Sunnyside Bech bij Toronto, dat vermoedelijk model heeft gestaan voor Echo Beach. By Keneckert – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145133361