Het naderend einde van de zweefvlieg

De lichtbundel van de zon in het bos, en daarin een zweefvlieg hangend – het is voor schrijver dezes een van de toppunten van natuurbeleving. Daar sta ik vast niet alleen in.

Kijk er nog maar eens goed naar. Een op de drie zweefvliegsoorten staat op het punt uitgeroeid te worden. In het NOS-bericht heet het “met uitsterven bedreigd”, maar u weet wel beter.

In Europa wordt 37 procent van alle zweefvliegsoorten met uitsterven bedreigd. Dat meldt de internationale natuurorganisatie IUCN, die in opdracht van de Europese Commissie onderzoek deed naar zweefvliegen over het hele continent.