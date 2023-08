Het moet een geweldig lied zijn

De laatste Tony Blackburn-climber op Radio London (hij was de reden waarom ik niet altijd naar Radio London luisterde). Over de band kan ik werkelijk NIETS zeggen. Het nummer werd later een Wigan Casino-favoriet, dus het is gepatenteerde Northern Soul, al was het dat natuurlijk niet in 1967.

De auteurs hadden een eigen band, The Changing Times, die het origineel van The pied piper op zijn naam heeft.



It’s got to be a great song, Tiffanies

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan filmpje. De plaat is ook op Chess uitgebracht.