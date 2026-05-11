Het kan! Het 7-vinkjes-project!

Afgelopen jaar hebben De Vlinderstichting en Urgenda de handen ineengeslagen om samen te werken aan het grootste project van Urgenda: het 7-vinkjes-project. Met twintig boeren gaan we laten zien dat de omslag naar natuurinclusieve en regeneratieve landbouw kan. Deze boeren krijgen 10 jaar de tijd om aan 7 vinkjes voor regeneratieve landbouw te gaan voldoen.

Wat als we nou álle boeren in Nederland 10 jaar lang 1000 euro per hectare betalen om de omslag naar natuurinclusieve en regeneratieve landbouw te maken? Dan kost dat maximaal 1,8 miljard euro, maar levert het vele miljarden euro’s op in vermeden zorg- en milieukosten. In 2025 is Urgenda gestart met twintig boeren om te laten zien dat het kan. De boeren krijgen 10 jaar de tijd om aan 7 vinkjes voor regeneratieve landbouw te gaan voldoen. Deze vinkjes dragen stuk voor stuk bij aan een mooi platteland, herstel van biodiversiteit en het behalen van maatschappelijke doelen.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Hans Hillewaert, Creative Commons