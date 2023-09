Het Israelische leger besluit dat de bevolking van Masafer Yatta moet gaan lopen

De bevolking van Masafer Yatta (ten zuiden van Hebron) heeft een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen, het leger heeft namelijk in de afgelopen veertien dagen alle auto´s van de ruim 1.000 bewoners in beslag genomen. In totaal waren dat 11 stuks. De maatregel begon op18 augustus en afgelopen dinsdag alleen al werden zes auto´s uit het dorpje Jinba meegenomen. Ze hebben nu geen vervoermiddel meer over. En dat is uitermate lastig want ze doen al hun inkopen buiten hun gebied en dat vereist dat ze kilometers lopen al of niet met een ezel.

Masafer Yatta was al vaker in het nieuws. Het gebied, bestaande uit een 17-tal dorpjes werd in 1980 in zijn geheel tot “firing zone 918″ verklaard, een grapje van de toenmalige minister van Defensie Ariël Sharon die 30.000 dunam (3.000 ha) tot oefengebied van het leger maakte om de oprukkende dorpen van Palestijnen in te dammen en het gebied klaar te stomen voor overname door nederzettingen. De nederzettingen kwamen er, maar de bewoners moesten jaren procederen omdat hun huizen ineens illegaal waren geworden. In mei 2022 werd de nachtmerrie een heus schrikbeeld toen het hooggerechtshof onverhoeds verklaarde dat de bewoners, die er in veel gevallen al sinds de 19e eeuw wonen, inderdaad illegale indringers waren die gedwongen konden worden te verhuizen.

De bewoners, die al werden gehinderd doordat het leger regelmatig wegen, schooltjes. drinkwaterleidingen en zonneschermen voor de opwekking van elektriciteit vernielde, en bovendien te maken hadden met kolonisten van Susya, Ma’on, Mitzpe Jair, Avigail, en Havat Ma’on plus een viertal losse boerderijen die hen intimideerden, hun kinderen hinderden bij het naar school lopen of hun schapen op hun land lieten grazen, hebben er nu nog een probleem bij. De ”Coordinator voor de Activiteiten van de Regering in de Gebieden”, zei desgevraagd dat het leger onlangs had besloten voertuigen in beslag te nemen die illegaal zone 918 waren binnengegaan.

Ach, het gaat natuurlijk aflopen met een afgedwongen vertrek. Maar het gaat wel in stapjes. Vermoedelijk om de Amerikaanse vrienden van Israel niet al te zeer te alarmeren wordt het onrecht voorzichtig gedoseerd. Maar het onrecht is er niet minder om.

